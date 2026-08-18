L'lnter lavora per Curtis Jones e al contempo vorrebbe chiudere anche un colpo in attacco per un profilo dalle caratteristiche differenti da quelle in rosa
GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiSono ore calde per il mercato dell'Inter: il club nerazzurro lavora per ammorbidire le richieste del Liverpool per Curtis Jones e al contempo vorrebbe chiudere anche un colpo in attacco per un profilo dalle caratteristiche differenti.
Per far sì che questo accada, però, servirebbe una cessione: e Tuttosport non esclude una possibile offerta last-minute per qualche big della rosa.
"Un ritorno di fiamma del Galatasaray per Calhanoglu? Dalla Turchia questa volta non arrivano segnali in questo senso. Una mega proposta per Thuram, Lautaro o Pio Esposito (per altro vicino al rinnovo)? Difficile a questo punto del mercato, considerando i movimenti che ci sono già stati in attacco nei vari top club europei e comunque per l’Inter i tre sono degli incedibili (diciamo al 99%)", si legge.
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