L'lnter lavora per Curtis Jones e al contempo vorrebbe chiudere anche un colpo in attacco per un profilo dalle caratteristiche differenti da quelle in rosa

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono ore calde per il mercato dell'Inter: il club nerazzurro lavora per ammorbidire le richieste del Liverpool per Curtis Jones e al contempo vorrebbe chiudere anche un colpo in attacco per un profilo dalle caratteristiche differenti.

Screenshot 2026-08-18 alle 07.34.23

Per far sì che questo accada, però, servirebbe una cessione: e Tuttosport non esclude una possibile offerta last-minute per qualche big della rosa.

Hakan Calhanoglu

"Un ritorno di fiamma del Galatasaray per Calhanoglu? Dalla Turchia questa volta non arrivano segnali in questo senso. Una mega proposta per Thuram, Lautaro o Pio Esposito (per altro vicino al rinnovo)? Difficile a questo punto del mercato, considerando i movimenti che ci sono già stati in attacco nei vari top club europei e comunque per l’Inter i tre sono degli incedibili (diciamo al 99%)", si legge.

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti