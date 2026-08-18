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PARLA AKANJI

Manuel Akanji, difensore dell’Inter e della Svizzera, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 1-0 della squadra di Cristian Chivu contro il Real Betis a Bari, a Ferragosto, nell’ultimo test pre-campionato, ad una settimana dalla sfida contro il Monza, prima gara ufficiale della nuova stagione ed esordio nella Serie A 2026/27.

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«È stato un secondo tempo impegnativo, ma sono contento. Non credo che ci vorrà molto per tornare al 100%, anche perché sono stato in vacanza per tre settimane e, come faccio normalmente, ho continuato comunque ad allenarmi. All’inizio ho corso molto e fatto palestra, e da quando i miei compagni sono tornati dalla tournée lavoriamo insieme sul campo. Adesso non vedo l’ora di fare sul serio col Monza: un’altra stagione è un nuovo inizio».

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