In caso di addio del brasiliano ex Marsiglia, l’Inter potrebbe cercare un rinforzo sulla fascia sinistra, ma con caratteristiche precise

Alessandro De Felice
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L’Inter continua a lavorare all’arrivo di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool è il sogno di mercato di Cristian Chivu, che spera di poter accogliere il britannico per completare il reparto di centrocampo.

Luis Henrique
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La Gazzetta dello Sport spiega che l’affare Jones è legato, seppur in parte, alle cessioni, e in particolare a quella di Luis Henrique, che piace sempre alla Roma:

“Qualora il brasiliano alla fine viaggiasse verso la Capitale, ci sarebbero immediatamente le condizioni per chiudere il terzo arrivo dalla Premier. Se LH rimanesse lì dov’è, a quel punto sarebbe un po’ più complesso autorizzare l’assalto, ma non è certamente escluso che l’Inter piazzi il colpo comunque”.

Inter Luis Henrique

luis henrique vs juve
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In caso di addio del brasiliano ex Marsiglia, l’Inter potrebbe cercare un rinforzo sulla fascia sinistra, ma con caratteristiche precise:

“Diverso il caso dell’eventuale sostituzione di Luis Henrique sulla fascia sinistra perché si cercherebbe una ciliegina, a costi contenuti, ma con una precisa condizione tecnica. Sarebbe un esterno da usare sulla fascia nel 3-5-2, ma anche da dirottare avanti perché dotato di caratteristiche diverse da ogni altra punta di Chivu”.

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