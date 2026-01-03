Sono ore importanti, ore d'attesa per capire come potrebbe finire la questione Cancelo, scelto dall'Inter come rinforzo sulla fascia destra dopo la decisione dell'Al Hilal di metterlo alla porta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Cancelo aspetta il Barça prima di rispondere all’Inter. E dalla Catalogna…”
calciomercato
Biasin: “Cancelo aspetta il Barça prima di rispondere all’Inter. E dalla Catalogna…”
Sono ore importanti, ore d'attesa per capire come potrebbe finire la questione Cancelo, scelto dall'Inter come rinforzo sulla fascia destra
Fabrizio Biasin ha sottolineato come in questo momento tutte le parti coinvolte, Barcellona compreso, siano in una fase attendista:
"Al Hilal-Inter-Barcellona-Cancelo: l'Al Hilal ha già preso la sua decisione (liberare Cancelo); l'Inter vuole Cancelo e attende la sua decisione; Cancelo prima di dare una risposta all'Inter attende una decisione del Barcellona; il Barcellona prende tempo prima di dare la sua risposta a Cancelo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA