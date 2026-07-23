Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In questa prima parte di ritiro saranno tanti gli esperimenti e le prove di Chivu, anche per testare i nuovi e capire bene dove possano rendere al meglio. Si sta facendo largo un giovane, di ritorno dal prestito.

Getty Images

"A proposito di vice: l’Inter si augura di aver trovato (in casa) l’erede di Hakan Calhanoglu. Sulla sedia del regista ieri si è accomodato Aleksandar Stankovic. Il figlio di Dejan è pronto a prendere in mano le operazioni di regia quando il turco non ci sarà. L’anno scorso Chivu ha rimediato alle sue assenze per infortunio con diversi giocatori; se ora ha trovato un sostituto fisso ne beneficia tutta la squadra e anche il club in prospettiva. Stankovic comunque è in un reparto a cui il romeno chiede sempre più verticalità. Un gioco più aggressivo che deve partire da lì per arrivare il più velocemente possibile alla porta avversaria. Un ulteriore upgrade rispetto alla prima annata, in cui Chivu già aveva alzato il baricentro della squadra, che potrebbe esprimersi ancora meglio con un Curtis Jones in più ad esempio, l’inglese tutto intensità e forza", spiega La Gazzetta dello Sport.