Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Davide Frattesi: i dirigenti dell'Inter dovranno infatti gestire il suo malumore per il poco spazio trovato già reso noto nelle scorse settimane. Come scrive il Corriere della Sera, "il suo atteggiamento di sufficienza esibito quando è subentrato nella finalissima di Riad certamente non è passato inosservato ai piani alti di viale della Liberazione".