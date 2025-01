"Di certo, c’è che l’Inter si regge su un centrocampo di élite: sarebbe difficile per chiunque trovare spazio in un trio tanto assortito come quello della filastrocca Barella-Calha-Micki. E altrettanto certo è che, per non spremerli troppo, servirebbero cambi all’altezza, come quelli che i nerazzurri avrebbero, almeno in teoria. Almeno secondo il pensiero comune. Sul tema, la finale di Supercoppa ha, però, dato risposte poco rassicuranti, anche se parziali: oltre al disastro di Asllani e alla vena no di Frattesi, si è sommata pure una prestazione negativa di Zielinski. Almeno davanti, Taremi, ha però dato segnali di vita", analizza La Gazzetta dello Sport.