Il giornalista ha dedicato un tweet ai giocatori che sono all'Inter ormai da anni e che formano il cuore della squadra
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Oltre le novità di mercato, ci sono le conferme. Quelle nerazzurre fanno la differenza nell'Inter ormai da anni. Fabrizio Biasin, su X, pone l'accento proprio su chi è una conferma per il club nerazzurro ai nastri di partenza di una nuova stagione. Sono i giocatori che ormai giocano da anni in nerazzurro.
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Si parla sempre molto di chi si vorrebbe veder arrivare, ma sempre troppo poco di chi non se n’è mai andato:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 16, 2026
Lautaro, 9ª stagione
Barella, 8ª stagione
Bastoni, 8ª stagione
Calhanoglu, 6ª stagione
Mkhitaryan, 5ª stagione
Dimarco, praticamente da sempre
Il cuore dell’Inter. pic.twitter.com/Jv31F9SMQD
"Si parla sempre molto di chi si vorrebbe veder arrivare, ma sempre troppo poco di chi non se n’è mai andato. Lautaro, nona stagione Barella, ottava stagione Bastoni, ottava stagione Calhanoglu, sesta stagione Mkhitaryan, quinta stagione Dimarco. Praticamente da sempre Il cuore dell’Inter". Sono i ragazzi sui quali gli interisti hanno imparato a contare ormai da tempo, punti di riferimento nelle ultime vittorie nerazzurre e nei momenti difficili. Esattamente il cuore della squadra nerazzurra.
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