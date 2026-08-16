Oltre le novità di mercato, ci sono le conferme. Quelle nerazzurre fanno la differenza nell'Inter ormai da anni. Fabrizio Biasin, su X, pone l'accento proprio su chi è una conferma per il club nerazzurro ai nastri di partenza di una nuova stagione. Sono i giocatori che ormai giocano da anni in nerazzurro.

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Si parla sempre molto di chi si vorrebbe veder arrivare, ma sempre troppo poco di chi non se n’è mai andato:



Lautaro, 9ª stagione

Barella, 8ª stagione

Bastoni, 8ª stagione

Calhanoglu, 6ª stagione

Mkhitaryan, 5ª stagione

Dimarco, praticamente da sempre



Il cuore dell’Inter. pic.twitter.com/Jv31F9SMQD — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 16, 2026

"Si parla sempre molto di chi si vorrebbe veder arrivare, ma sempre troppo poco di chi non se n’è mai andato. Lautaro, nona stagione Barella, ottava stagione Bastoni, ottava stagione Calhanoglu, sesta stagione Mkhitaryan, quinta stagione Dimarco. Praticamente da sempre Il cuore dell’Inter". Sono i ragazzi sui quali gli interisti hanno imparato a contare ormai da tempo, punti di riferimento nelle ultime vittorie nerazzurre e nei momenti difficili. Esattamente il cuore della squadra nerazzurra.