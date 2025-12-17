Biasin: “Dumfries, mesi di stop. Rientrerà a marzo e lascerà l’Inter con…”

Denzel Dumfries si è operato ieri alla caviglia e non tornerà a disposizione dell'Inter prima di marzo. Ora, resta da vedere quali saranno le mosse dei nerazzurri sul mercato di gennaio. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su TMW:
"Denzel Dumfries si è operato alla caviglia. Succede. La cosa strana è che quella che pareva una semplice botta e “starà fuori un paio di partite” si è trasformata in chissà quanti mesi di stop. Rientrerà a marzo inoltrato e lascia l’Inter col dubbio su cosa fare: intervenire sul mercato di gennaio o arrangiarsi con quel che c’è in rosa?"
"La risposta arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero. La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…".
(Fonte: TMW)
