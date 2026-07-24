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Il futuro di Benjamin Pavard è ancora tutto da scrivere. Il difensore francese, dopo una stagione non esaltante con il Marsiglia, non è stato riscattato e ha fatto ritorno all'Inter, ma non rientra nei piani dei nerazzurri: al momento, l'ipotesi principale è quella di una nuova cessione, questa volta a titolo definitivo.

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Secondo Fussball Europa, sul giocatore è pronto a piombare l'Al-Ittihad: il club saudita ha iniziato a prendere informazioni, e avrebbe già contattato i rappresentanti di Pavard, senza però parlare direttamente con l'Inter. I nerazzurri chiedono una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire il francese. Qualche mese fa, invece, si erano diffuse delle voci su un possibile interessamento del Borussia Dortmund, in relazione a una possibile partenza di Nico Schlotterbeck, ma la trattativa non si è mai concretizzata.