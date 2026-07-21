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Persiste in casa Inter la questione esterno destro: la dirigenza non ha ancora regalato a Cristian Chivu la pedina che gli serve.

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c: "A destra per loro Khalaili era perfetto, poteva avere la stessa carriera di Palestra e lo pagavi meno: adesso perso lui, la verità è che non sono convinti delle altre alternative.

A parte che costano molto, ma Spence è molto diverso da Khalaili. Loro dicono: "Noi abbiamo bisogno di un giocatore che ci dia le certezze di Palestra e Khalaili persi: dobbiamo trovare uno che convince al 100% perché investire 25-30 per un giocatore che convince meno non ha senso"".