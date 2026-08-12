Per il giornalista se i nerazzurri completeranno l’operazione Frattesi, tenteranno l’affondo per il centrocampista inglese
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
Davide Frattesi si avvicina a grandi passi verso la Lazio. Un'operazione da 15 milioni di euro arrivata alle battute finali. La cessione del centrocampista permetterebbe all'Inter di liberare spazio a centrocampo e soprattutto affondare per arrivare al grande obiettivo del club nerazzurro, Curtis Jones.
Come sottolinea Fabrizio Biasin, se i nerazzurri completeranno l’operazione tenteranno l’affondo per il centrocampista inglese. Il giocatore del Liverpool ha già dato disponibilità al trasferimento.
Inter-Lazio: accordo vicino per Frattesi (prestito a 15 mln + clausola d’acquisto da rendere obbligatoria) @FabrizioRomano— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 12, 2026
Se i nerazzurri completeranno l’operazione tenteranno l’affondo per Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool ha già dato disponibilità al trasferimento. pic.twitter.com/j1x1yDdHtB
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