Per il giornalista se i nerazzurri completeranno l’operazione Frattesi, tenteranno l’affondo per il centrocampista inglese

Gianni Pampinella
Guarro e Pace Ep 12

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Frattesi
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Davide Frattesi si avvicina a grandi passi verso la Lazio. Un'operazione da 15 milioni di euro arrivata alle battute finali. La cessione del centrocampista permetterebbe all'Inter di liberare spazio a centrocampo e soprattutto affondare per arrivare al grande obiettivo del club nerazzurro, Curtis Jones.

Curtis Jones
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Come sottolinea Fabrizio Biasin, se i nerazzurri completeranno l’operazione tenteranno l’affondo per il centrocampista inglese. Il giocatore del Liverpool ha già dato disponibilità al trasferimento.

Biasin

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