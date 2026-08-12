Le ultime sulle trattative dell'Inter per l'esterno del Tottenham e per gli altri affari
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Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo tra uscite e potenziali entrate. Ecco il punto sui movimenti in casa nerazzurra secondo Sky Sport:
L'Inter ha offerto 30 milioni per Djed Spence, primo obiettivo in lista per la corsia esterna. Durante una call avvenuta nella mattinata di oggi - 12 agosto - il Tottenham ne ha richiesti 35 più bonus per l'inglese: in giornata i contatti continueranno con fiducia. Operazione molto importante. Il Tottenham chiede 35 più bonus, c'è fiducia per arrivare a un accordo.
Base intesa con Luis Henrique con la Roma per un'operazione da circa 30 mln, serve l'ok del giocatore al trasferimento.
Frattesi, prestito con obbligo condizionato legato almeno al dodicesimo posto della Lazio con un'alta percentuale che la Lazio conserverebbe all'Inter. Accordo con cifra bassa adesso, con percentuale alta se il giocatore verrà venduta
Contatti che vanno avanti con Diaby, trattativa al momento complicata. Offerta da 20 mln più Asllani, rifiutata dall'Al Ittihad. C'è anche Nico Gonzalez della Juve, anche se è più defilato. C'è anche Malick Fofana del Lione, giocatore che piace tanto all'Inter
Con l'uscita di Frattesi l'Inter potrebbe tornare con forza su Curtis Jones. Il Liverpool non sembrava intenzionato a fare sconti, vedremo come si presenterà l'Inter con un'offerta.
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