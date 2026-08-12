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Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e i nerazzurri sono pronti per affondare per Djed Spence: è lui il nome scelto per sostituire Dumfries sulla fascia destra.

Getty Images

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter ha inviato un'offerta ufficiale al Tottenham per Djed Spence. Un'offerta da oltre 30 mln di euro, con Spence che ha già detto sì all'Inter.

Ora la palla passa al Tottenham che dovrà decidere se accettare la proposta da oltre 30 mln oppure chiedere una cifra superiore. Sono ore caldissime per la trattativa Spence-Inter.