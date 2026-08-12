Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter ha inviato in mattinata un'offerta ufficiale al Tottenham per Djed Spence
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e i nerazzurri sono pronti per affondare per Djed Spence: è lui il nome scelto per sostituire Dumfries sulla fascia destra.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter ha inviato un'offerta ufficiale al Tottenham per Djed Spence. Un'offerta da oltre 30 mln di euro, con Spence che ha già detto sì all'Inter.
Ora la palla passa al Tottenham che dovrà decidere se accettare la proposta da oltre 30 mln oppure chiedere una cifra superiore. Sono ore caldissime per la trattativa Spence-Inter.
🚨⚫️🔵 Inter sent opening official bid for Djed Spence to Tottenham as expected, talks ongoing between clubs at fee over €30m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Spence said yes to Inter contract conditions and now club hopeful to reach club to club agreement. pic.twitter.com/EGeNh0T0w5
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