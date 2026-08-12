GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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La Lazio è a un passo da Davide Frattesi. Dopo i contatti proficui delle scorse ore, i biancocelesti si sono sensibilmente avvicinati al centrocampista dell'Inter, come riferisce Matteo Moretto, che parla di intesa ormai quasi raggiunta tra le parti:

"Lazio vicinissima a Davide Frattesi. Nelle ultimissime ore c’è stato un nuovo contatto con l’Inter e l’intesa sui numeri dell’operazione è quasi raggiunta. In chiusura con la formula precedentemente raccontata: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni. Frattesi ha già detto sì".

Lazio vicinissima a Davide Frattesi.



Nelle ultimissime ore c’è stato un nuovo contatto con l’Inter e l’intesa sui numeri dell’operazione è quasi raggiunta.



In chiusura con la formula precedentemente raccontata: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio… https://t.co/wDZG0k4fe7 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 12, 2026

Fabrizio Romano ha aggiunto anche le cifre dell'operazione che ormai si avvicina alla fumata bianca:

Getty Images

"Rilancio Lazio per chiudere l’operazione Davide Frattesi. Accordo vicino: affare da 15 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto che può diventare obbligo. Manca solo l’ok alle condizioni su come far scattare l’obbligo come passaggio finale per chiudere".