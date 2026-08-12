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Per l’uscita di Davide Frattesi si è aperto uno spiraglio concreto nelle ultime ore. La Lazio ha chiesto il giocatore all’Inter, cercando l’incastro giusto per provare a regalare in fretta il giocatore a Rino Gattuso. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, si sarebbe aggiunto in queste ore un tassello importante nella trattativa.

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Frattesi, infatti, avrebbe aperto al trasferimento nella capitale. Le parti si riaggiorneranno già nel corso di questa giornata per provare a definire i dettagli dell’operazione.

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La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, ancora da stabilire. Prevista anche una importante percentuale sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri.