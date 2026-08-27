Le parole di Biasin sulle operazioni di mercato dell'Inter
VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."
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Durante il podcast Le Foot Toujours di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter:
VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"
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