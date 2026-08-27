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ESTERNO

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Durante il podcast Le Foot Toujours di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter:

VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"

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1 ESTERNO 2 MERCATO 3 QUINTA PUNTA

Qualunque tipo di squadra è perfezionabile, migliorabile. Figurati le italiane, con tutti i limiti economici di carattere economico che hanno. L'Inter aveva la necessità di trovare un titolare a destra. Ha avuto tanti problemi, perché salta Palesta per i motivi che sappiamo, Khalaili idem per i motivi che sappiamo. In quel momento Ausilio non ha in mente una terza alternativa con le stesse caratteristiche che lo convinca al cento per cento, e quindi dice aspetto e alla fine va su un altro giocatore, che ha caratteristiche diverse, non somiglia tanto ai due precedenti che è Spence, ma risolve il problema, cioè copre il ruolo con quel giocatore e Diouf. E quella cosa lì che era la più importante, cioè perdi un titolare, andava sostituito e ha trovato la sua pedina.