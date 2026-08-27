Marco Bucciantini è tornato a parlare sulle frequenze di Radio Sportiva dell'inchiesta che ha coinvolto Rocchi in qualità di designatore e il sistema arbitrale. Il giornalista ha risposto ad un tifoso che faceva notare come in questo caos ci fosse finita anche l'Inter, senza nessun motivo rilevante. Ecco come ha risposto Bucciantini: CONTINUA A LEGGERE.