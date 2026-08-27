Bucciantini ha ribadito come l'inchiesta sia stata portata avanti sul nulla
Marco Bucciantini è tornato a parlare sulle frequenze di Radio Sportiva dell'inchiesta che ha coinvolto Rocchi in qualità di designatore e il sistema arbitrale. Il giornalista ha risposto ad un tifoso che faceva notare come in questo caos ci fosse finita anche l'Inter, senza nessun motivo rilevante. Ecco come ha risposto Bucciantini: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Champions League
Champions League 2026-2027, le 36 partecipanti: Inter in prima fascia, domani il sorteggio
Mercato Inter
Romano: "Inter, via Asllani. Massolin andrà in Ligue 1. Ma si lavora per quest'altra uscita"
Ultima ora
Simonelli: "La data della Supercoppa Inter-Lazio. Si gioca a San Siro oppure..."
Mercato Inter
Romano: "Asllani, c'è l'accordo: ecco cosa manca. Pio Esposito firma: ecco il nuovo stipendio"
Mercato Inter
Addio a sorpresa? Musmarra: "Ho fatto questo nome all'Inter e non mi hanno detto che è incedibile"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti