L'Inter sta per chiudere per la cessione in prestito del centrocampista albanese
VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Asllani è sempre più vicino a lasciare l'Inter. Trattativa ormai in dirittura d'arrivo con l'Al Jazira e operazione che va verso la fumata bianca.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, "E’ fatta per Kristjan Asllani all’Al Jazira. C’è anche l’ok del centrocampista albanese dopo l’accordo economico raggiunto martedì tra l’Inter e il club emiratino sulla base di un prestito oneroso da due milioni di euro. Si aggiunge il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze ed è fissato a 6,5".
© RIPRODUZIONE RISERVATA