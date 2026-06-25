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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Nico Paz, ipotizziamo mancato accordo Real-Como. E’ ottimistico pensare che…”
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Biasin: “Nico Paz, ipotizziamo mancato accordo Real-Como. E’ ottimistico pensare che…”
Il giornalista, sul proprio profilo X, ha commentato i possibili scenari legati al futuro di Nico Paz per il quale c'è un incontro tra Como e Real
Il giornalista Fabrizio Biasin, sul proprio profilo X, ha commentato i possibili scenari legati al futuro di Nico Paz per il quale c'è un incontro tra Como e Real Madrid:
"Ipotizziamo che Como e Real non trovino un accordo per Nico Paz per la cessione a 60 milioni (e non è detto). Ecco, l’idea che in quel caso il giocatore possa essere acquistato sul mercato libero alla stessa cifra è quantomeno ottimistica".
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