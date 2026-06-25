Il giornalista, sul proprio profilo X, ha commentato i possibili scenari legati al futuro di Nico Paz per il quale c'è un incontro tra Como e Real

Il giornalista Fabrizio Biasin , sul proprio profilo X, ha commentato i possibili scenari legati al futuro di Nico Paz per il quale c'è un incontro tra Como e Real Madrid:

"Ipotizziamo che Como e Real non trovino un accordo per Nico Paz per la cessione a 60 milioni (e non è detto). Ecco, l’idea che in quel caso il giocatore possa essere acquistato sul mercato libero alla stessa cifra è quantomeno ottimistica".