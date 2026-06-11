"Palestra? Sappiamo com'è la situazione. E' il piano A, A+ e A++ dell'Inter. L'Atalanta fa il prezzo com'è giusto che sia e chiede più di 50 milioni di euro, mentre l'Inter arriva a 45. Ci sono però delle differenze con quanto accaduto la scorsa stagione con Lookman: innanzitutto, l'Atalanta non voleva vendere Lookman in Italia e lo disse all'Inter dopo la prima offerta. Oggi, invece, il giocatore è in vendita e l'Atalanta lo vende anche in Italia, ma a chi dà più soldi. L'Inter fa forza sulla volontà del giocatore. Se terrà il punto, magari un incastro si troverà, altrimenti potrebbe andare altrove. E' una trattativa faticosa, bisogna restare sul pezzo perché non è una cosa che si risolve dall'oggi al domani".