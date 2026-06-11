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Biasin: “Inter, le differenze tra Palestra e Lookman. Sullo scambio Frattesi-Cambiaso dico…”
Marco Palestra resta il grande sogno dell'Inter sulla fascia destra per sostituire il partente Denzel Dumfries, ormai giocatore del Real Madrid. A QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione:
"Palestra? Sappiamo com'è la situazione. E' il piano A, A+ e A++ dell'Inter. L'Atalanta fa il prezzo com'è giusto che sia e chiede più di 50 milioni di euro, mentre l'Inter arriva a 45. Ci sono però delle differenze con quanto accaduto la scorsa stagione con Lookman: innanzitutto, l'Atalanta non voleva vendere Lookman in Italia e lo disse all'Inter dopo la prima offerta. Oggi, invece, il giocatore è in vendita e l'Atalanta lo vende anche in Italia, ma a chi dà più soldi. L'Inter fa forza sulla volontà del giocatore. Se terrà il punto, magari un incastro si troverà, altrimenti potrebbe andare altrove. E' una trattativa faticosa, bisogna restare sul pezzo perché non è una cosa che si risolve dall'oggi al domani".
"Poi, bisognerà capire chi uscirà: Frattesi è in uscita, si è parlato di un possibile scambio con Cambiaso, ma mi sembra difficile. Bisognerà capire cosa succederà con Bisseck, Stankovic, che penso e spero rimanga in rosa".
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