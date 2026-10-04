Wesley Sneijder ha raccontato come si materializzò il suo approdo all'Inter: merito di Ibrahimovic e di Chivu ma non solo
VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."
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Nel corso del suo lungo intervento al Festival dello Sport di Trento per parlare del Triplete dell'Inter, Wesley Sneijder ha parlato anche di José Mourinho e delle prime chiamate ricevute dallo Special One per convincerlo a lasciare il Real Madrid per approdare all'Inter:
"Chivu ha dato il mio numero a lui dicendomi che ero io quello che mancava all'Inter per vincere la Champions. Anche Ibrahimovic ha dato il mio numero a Mourinho perché Zlatan, che ha giocato con me all'Ajax, mi voleva alle sue spalle, poi sfortunatamente, o fortunatamente è andato al Barcellona. È stato tutto pazzesco.
Non ero ancora un giocatore dell'Inter ma ero già al 100% fiducioso nel tecnico. Ho giocato il derby senza aver fatto alcun allenamento. E dopo 2-3 mesi ho detto a tutti: 'vinceremo tutto'. Era impossibile batterci, la difesa era troppo forte, il centrocampo era incredibile e Milito segnava sempre. E poi condividevamo alcuni momenti anche extra-campo insieme, lo spogliatoio era molto unito"
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