Fabrizio Biasin ha commentato sulle frequenze di Radio Sportiva l'arrivo del difensore John Stones a Milano: "L'Inter ha annunciato Stones, che dopo 10 anni di Manchester City viene a rinforzare la difesa dell'Inter. Persi due giocatori importanti, l'Inter aveva bisogno di fare quella cosa: di trovare un giocatore che potesse coprire lo spazio vuoto lasciato da due grandi giocatori come de Vrij e Acerbi, che hanno fatto la fortuna dell'Inter anche se non sempre da titolarissimi".

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"Con l'inserimento di una certezza come Stones, ha occupato quelle due caselle. Poi probabilmente l'Inter non ha terminato, dovrà prendere un altro di difensore proprio da un punto di vista numerico. Su Stones c'è una questione legata ai suoi infortuni, credo che su quello riusciremo a capire se l'investimento è stato eccellente o se viene a giocare 20 partite all'anno. Lo scopriremo. Il fatto di avere un giocatore così importante arrivato a parametro zero vuol dire che questo è un colpo importantissimo", ha concluso Fabrizio Biasin.