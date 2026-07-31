Dopo aver ufficializzato l’arrivo di John Stones a parametro zero, l’Inter lavora al colpo Cuti Romero.

Il difensore argentino vuole lasciare il Tottenham, nonostante la stima di De Zerbi, e potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del club nerazzurro.

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Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club nerazzurro si è avvicinato sensibilmente a un accordo: "Cuti Romero e l’Inter hanno raggiunto un’intesa di massima sull’ingaggio e anche sulle commissioni".

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"Siamo davvero vicini agli accordi definitivi, la volontà del difensore centrale è quella di andare all’Inter e per Chivu si tratta di una prima scelta anche dopo l’importante arrivo a parametro zero di Stones".

L’accordo tra Inter e Tottenham già c’era per quanto riguarda la valutazione del cartellino: "40 milioni di euro, già blindato".

Ora il club nerazzurro lavora ad una cessione per non perdere il vantaggio accumulato e anticipare la concorrenza di Barcellona e Atletico Madrid.