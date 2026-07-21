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Dal ritiro di Valles, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato anche del futuro di Lucumì, difensore accostato anche all'Inter nelle ultime settimane. Ecco le sue parole:

Getty Images

"Lucumí può andar via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso... Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo sarebbe potuto andar via".

"Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo. Sennò rimarrà con noi".