L'indizio social sembra lasciare pochi dubbi sul numero di maglia scelto da Aleksandar Stankovic dopo il ritorno all'Inter: ecco la scelta!
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L'indizio social sembra lasciare pochi dubbi sul numero di maglia scelto da Aleksandar Stankovic dopo il ritorno all'Inter. Grande entusiasmo da parte dei tifosi nerazzurri per il figlio d'arte e in tanti hanno invocato una scelta simbolica per unire passato e presente: il numero 5 sulla maglia, come papà Dejan.
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In un video pubblicato sui social ufficiali dell'Inter, si vede Stankovic posare con la maglia away 26/27 e si nota in particolare il numero 5 sul pantaloncino. Sembra che il desiderio di tanti tifosi dell'Inter sia realizzato, in attesa della conferma ufficiale da parte del club. Sarebbe una scelta romantica del centrocampista classe 2005.
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