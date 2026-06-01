FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Bonny, club interessati ma l’Inter non cambia in attacco. La situazione di Frattesi

calciomercato

Sky – Bonny, club interessati ma l’Inter non cambia in attacco. La situazione di Frattesi

Sky – Bonny, club interessati ma l’Inter non cambia in attacco. La situazione di Frattesi - immagine 1
Il club nerazzurro lavora sulla rosa della prossima stagione. Ci saranno tante conferme ma si attendono anche offerte per chi come il centrocampista italiano vuole più spazio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"In attacco c'è stato qualche interesse per Bonny, ma ad oggi la volontà dell'Inter è rimanere in avanti con i quattro uomini che ci sono". Così a Skysport sul reparto avanzato per la prossima stagione. Conferme quindi oltre che per l'ex Parma anche per, ovviamente, Lautaro, Thuram ed Esposito.

Sky – Bonny, club interessati ma l’Inter non cambia in attacco. La situazione di Frattesi- immagine 2
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A centrocampo si valuta la cessione di Davide Frattesi. Il calciatore non è una prima scelta per Chivu. Le proposte ci sono dall'estero. "Bisognerà capire quale sarà la valutazione che l'Inter fa del giocatore che a bilancio è a 18-20 mln di euro. E quindi servirà anche capire se le offerte che arriveranno si avvicineranno a questa cifra", hanno spiegato da Skysport.

Frattesi
Getty Images

Aleksandar Stankovic torna all'Inter per 23 mln, la cifra del riacquisto presente sul contratto di cessione al Brugge. Ma potrebbero esserci offerte importanti dall'estero e quindi il club nerazzurro valuterà anche il suo futuro. Curtis Jones resta uno dei più apprezzati dalle parti di via della Liberazione.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Mediaset – Inter, si punta al doppio colpo. Palestra prende posizione, la formula per Solet
Inter, Solet vicino: tutto definito col giocatore! Si cerca accordo con l’Udinese: si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA