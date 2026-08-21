Quali sono gli obiettivi del club nerazzurro per la stagione appena iniziata?
VIDEO / Guarro svela: "Cosa mi disse Chivu di Curtis Jones dopo Inter-Liverpool"
La domanda dei tifosi in merito a dove possa arrivare e spingersi l'Inter con il mercato fatto in questa finestra estiva è stata affrontata da Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva. Il colpo più recente dei nerazzurri porta il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, atteso nelle prossime ora a Milano per le visite mediche e la firma. Ecco come Bucchioni ha analizzato gli obiettivi dell'Inter per la stagione appena iniziata: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Video
VIDEO FCINTER1908 / Inter, ecco Curtis Jones! L'inglese sbarca a Milano
Ultima ora
Investitori per l'Inter? "Cosa filtra da Oaktree. Ci sono segnali di un progetto pronto a..."
Ultima ora
Teotino: "Dov'è questo rafforzamento dell'Inter? Non so neanche se Jones sia meglio di Frattesi"
Mercato Inter
Pedullà: "Luis Henrique-Roma la davano fatta per 28mln ma è in assoluto stand-by per 2 motivi"
Ultima ora
Oaktree si tiene l'Inter: "Bilancio ancora in utile e boom ricavi marketing e stadio, le cifre"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti