Quali sono gli obiettivi del club nerazzurro per la stagione appena iniziata?

Redazione1908
Guarro Chivu cosa mi ha detto di Jones

VIDEO / Guarro svela: "Cosa mi disse Chivu di Curtis Jones dopo Inter-Liverpool"

La domanda dei tifosi in merito a dove possa arrivare e spingersi l'Inter con il mercato fatto in questa finestra estiva è stata affrontata da Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva. Il colpo più recente dei nerazzurri porta il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, atteso nelle prossime ora a Milano per le visite mediche e la firma. Ecco come Bucchioni ha analizzato gli obiettivi dell'Inter per la stagione appena iniziata: CONTINUA A LEGGERE.

bucchioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti