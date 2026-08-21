La domanda dei tifosi in merito a dove possa arrivare e spingersi l'Inter con il mercato fatto in questa finestra estiva è stata affrontata da Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva. Il colpo più recente dei nerazzurri porta il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, atteso nelle prossime ora a Milano per le visite mediche e la firma. Ecco come Bucchioni ha analizzato gli obiettivi dell'Inter per la stagione appena iniziata: CONTINUA A LEGGERE.