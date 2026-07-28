Mancano solo gli ultimi dettagli (visite e firme) e John Stones potrà diventare un giocatore dell'Inter. Il difensore del Manchester City è stato accolto sui social con entusiasmo dai tifosi nerazzurri e con rammarico da quelli delle squadre avversarie. Segno che si tratta di un giocatore temuto. Di Stones che si accasa l'Inter ha parlato anche Enzo Bucchioni, con un piccolo retroscena: "Da tempo c'era questo rapporto, questa idea da parte dell'Inter, che era stata un pochino abbandonata e poi si era inserita la Juventus. E forse secondo me questo ha consentito all'Inter... ha spinto l'Inter ad un'accelerata per portare a casa questo giocatore".

"Ha rischiato di perderlo perché negli ultimi due o tre giorni si era inserita la Juventus, era stata proposto anche alla Juventus e si stava discutendo. Se l'Inter accelera, ovviamente l'abbiamo visto ai mondiali, prende un grande giocatore anche se ha 32 anni. Un leader della difesa, che aveva bisogno di cambiare aria e va in una grande società. Se riesce a prendere anche Romero con altri obiettivi, mette in difesa due giocatori molto ma molto più forti di quelli che sono usciti", ha concluso Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva.