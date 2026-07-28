Sui social sono tutti concordi nel definire l'operazione John Stones all'Inter un'operazione intelligente e di qualità. L'annuncio dell'operazione di mercato che rasserena i tifosi dell'Inter, ha innescato reazioni molto forti anche nei tifosi delle big di Serie A. Da una parte i tifosi della Juventus (società che aveva palesato un interesse per il giocatore) e dall'altra quelli del Milan. Il comune denominatore è il "dilanio". I commenti fanno infatti notare come l'operazione dei nerazzurri sia anche economicamente molto brillante. Immediati i confronti con i giocatori presenti nelle rispettive rose, che in termini di stipendio si avvicinano molto a ciò che andrà a percepire Stones all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.