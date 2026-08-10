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Nuova avventura per Aymen Zouin. L'esterno offensivo classe 2006 lascia l'Inter per approdare al Parma. I due club hanno trovato l'accordo anche sulla formula: Zouin si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del club nerazzurro giocatore.

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Adesso è arrivata anche l'ufficialità, questo il comunicato del club di Viale della Liberazione. "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aymen Zouin al Parma. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro".

Il comunicato del Parma

Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Nato nel 2006 e in possesso di cittadinanza italiana e marocchina, Zouin ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Liventina, prima di approdare all'Inter nel 2023. Con il club nerazzurro ha sviluppato la propria crescita tra Under 18 e Primavera, fino a esordire con l'Inter U23 nel corso della stagione 2025/2026. L'arrivo a Parma rappresenta per Aymen una nuova tappa del proprio percorso, con l'obiettivo di continuare a crescere e maturare esperienza nel calcio professionistico