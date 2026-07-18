Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per rispondere ad alcune domande relative alle cose di casa Inter. I nerazzurri si trovano attualmente in Germania per la prima parte di ritiro della stagione 2026/27. Ma i pensieri dei tifosi corrono al calciomercato e ai giocatori che l'Inter dovrà necessariamente rimpiazzare nel corso di questa estate. A proposito del sostituto di Denzel Dumfries, Bucchioni si è espresso in questi termini: CONTINUA A LEGGERE.