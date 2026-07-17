Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato le ultime indiscrezioni sull'inchiesta arbitrale con le intercettazioni di Butti e Rocchi:

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"Butti? Non faccio un discorso da innocentismo o giustizialismo ma il tifoso lo fai allo stadio, nei panni istituzionali non si dicono certe cose neanche per scherzo. E confermo il quadro che mi sono fatto: in questa vicenda, non dico che Rocchi è parte lesa ma quasi. E è comunque l'unico che si è dimesso ma faceva il collettore di telefonate che arrivavano dal palazzo del calcio. E si è dimesso solo lui.

I tifosi dell'Inter mi tengono d'occhio ma a loro faccio presente che nessuno sta chiedendo Serie B, penalizzazione, scudetti revocati anche perché basta leggere bene le carte o anche l'intervista a Grassani su Tuttosport che è anche l'avvocato del Napoli e quindi, in teoria, se c'è da azzannare l'Inter azzanna, se danno punti di penalizzazione all'Inter, lo scudetto va al Napoli. Invece secondo lui, che è il legale del Napoli, all'Inter o a Marotta o non so a chi daranno al massimo un'ammenda.

L'importante è che non finisca tutto a tarallucci e vino. Faccio questo esempio: nel calcio si punisce il sistema, se vai al supermercato il sistema è se rubi una cassetta di mele. Se però ne rubi una sola, non è che ti dicono bravo, si accomodi. Ti puniscono, meno, ma ti puniscono. Se rubi una ciliegia non ti dicono bravo"