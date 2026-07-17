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Il primo obiettivo dell'Inter per la fascia destra continua a essere Spence del Tottenham: offerta importante arrivata dai nerazzurri, ma gli Spurs sparano alto dopo l'ottimo Mondiale:

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Come riporta Sportmediaset, "Inter continua a insistere per Spence: era già l'alternativa a Marco Palestra, poi per un discorso economico ha virato su Khalaili. Torna di moda Spence, che ha una richiesta, fatta al Tottenham di 50 milioni, però non è un titolarissimo, ecco perché l'Inter può insistere ed è pronta a mettere sul piatto 35 milioni, magari con qualche bonus. Vuole fortemente il giocatore, però non è un affare semplice. Può giocare sia a destra che a sinistra, quindi farebbe comodo per entrambe le corsie.

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L'altro nome inglese che l'Inter sta sondando è quello di Stones, a parametro zero. È un giocatore che lascerà il Manchester City, ha dimostrato insomma di essere ancora abbastanza forte, e lo ha fatto in questo Mondiale. Chiaramente ha un ingaggio importante, chiaramente c'è da valutare il discorso fisico-atletico, perché spesso negli ultimi due anni ha avuto dei problemi fisici, ma occhio a questa pista".