Il centrocampista è stato al centro di tante voci di mercato provenienti dalla Turchia. L'Inter ha un'idea ben chiara

Gianni Pampinella Redattore 8 giugno - 12:30

L'Inter ha un'idea chiara sul futuro di Hakan Calhanoglu: il giocatore non si muove da Milano. Nonostante diversi rumors arrivati dalla Turchia, al club nerazzurro non è stata recapitata nessuna offerta, in particolare dal Fenerbahce. Era stato Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, a parlare di accordi già presi con Calha e gli agenti. Alla fine ha preso meno voti del rivale e la notizia ha tolto di mezzo un possibile problema per l’Inter.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Safi aveva trovato terreno fertile nell’entourage di Calha, anzi il procuratore aveva alimentato i rumors con dichiarazioni pubbliche, e, in fondo, tutto nasceva da un umanissimo sentimento. "La voglia, mai nascosta, del centrocampista che un giorno vorrebbe tornare in patria da eroe, ancora di più dopo un Mondiale che i turchi hanno bramato per 24 anni".

"In viale della Liberazione erano, comunque, già armati fino ai denti, pronti ad alzare barricate e fare un prezzo altissimo di fronte all’arrembante Safi, nonostante Hakan abbia solo un anno di contratto. La sconfitta del candidato più discusso e indubbiamente vicino allo stesso Calha dovrebbe, dunque, evitare stress supplementari sul mercato".

"In fondo, la notizia piovuta da Istanbul non ha cambiato il quadro di insieme. La dirigenza e lo staff tecnico volevano tenersi il turco ieri e vogliono tenerselo a maggior ragione oggi e domani, a prescindere dagli eventuali mal di pancia di Hakan. In ogni caso, per l’Inter Calha non si muove da Milano, anzi col tempo si capirà se ci saranno margini per allungare il contratto ed evitare un addio a zero a giugno 2027. Il regista di Chivu e Montella è, comunque, appena arrivato in Arizona, dove ci sarà il campo base della Turchia al Mondiale. Hakan vuole concentrarsi solo sulla Coppa attesa per una vita. Non a caso, negli ultimi giorni non ha comunicato molto con il suo club milanese e questo non ha fatto altro che ingigantire il frastuono da Istanbul".

(Gazzetta dello Sport)