Un anno fa si parlava del Galatasaray. Questa volta si parla di un altro club, ancora dalla Turchia. Il Fenerbahce secondo i media turchi avrebbe messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Di queste voci parla anche il Corriere della Sera in un ampio articolo dedicato al mercato dei vari club italiani.

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E proprio a proposito del centrocampista nerazzurro che è in tournée in Australia con il resto della squadra di Chivu e che va in scadenza nel 2027: "L’Inter smentisce però di aver ricevuto approcci per il suo giocatore di fantasia". Al Fenerbahce, secondo la stessa fonte, avrebbe detto sì anche Rafael Leao che sarebbe ancora in uscita dal Milan.

(Fonte: Corriere della Sera)