GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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LA COMUNICAZIONE DI CALHA

"C'è un elemento che più di altri in questo momento spinge a pensare che le chance per il rinnovo di contratto tra l’Inter e Hakan Calhanoglu non siano poi così basse". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro del centrocampista turco: l'intenzione del club nerazzurro è quella di rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ma a cifre più basse rispetto a quello attuale.

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Spiega il quotidiano: "La partita rimane ancora da giocare, ma il centrocampista turco attraverso il suo entourage ha già mandato un messaggio chiaro in viale della Liberazione: in cima ai suoi pensieri c’è ancora il club nerazzurro. Hakan su quella sponda del Naviglio si sente perfettamente a suo agio e resterebbe volentieri nella città in cui si è trasferito ormai oltre nove anni fa, quando nel luglio 2017 lasciò Leverkusen per trasferirsi al Milan. Altre destinazioni verrebbero prese in considerazione solo in caso di mancata stretta di mano.

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Il suo procuratore e la dirigenza dell’Inter si sono già parlati nelle ultime settimane. Torneranno a farlo a stretto giro, partendo da questo elemento per nulla banale, che ovviamente però da solo non rappresenta la certezza che si arriverà alla firma. Beppe Marotta e Dario Baccin dovranno fare la loro parte, lavorando ai fianchi la proprietà per arrivare a un accordo che renderebbe sicuramente felicissimo Cristian Chivu, estimatore numero uno di Calhanoglu, convinto che la regia sapiente del turco e il suo acume attico possano rivelarsi preziosi anche nelle prossime stagioni.

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