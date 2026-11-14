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Accelerazione bruciante sulla fascia sinistra, avversari seminati come birilli, 40 metri di corsa palla al piede, taglio verso il centro e colpo da biliardo sul palo più lontano: Alen Vukaj ha scelto un modo decisamente non banale per segnare il suo primo gol con l'Albania U19, vittoriosa per 0-4 contro i pari età dell'Armenia. Un'azione "alla Bale", come raccontano con entusiasmo nel suo Paese, paragonandola alla celeberrima cavalcata del gallese contro il Barcellona nel 2014 che consegnò la Copa del Rey al Real Madrid. Dopotutto, il gioiellino dell'Inter si sta distinguendo per la sua predispozione a segnare solo reti da applausi: per conferma, riguardare i capolavori in Youth League contro lo Shakhtar Donetsk (pallonetto da 25 metri) o il Feyenoord (destro a giro dopo un doppio dribbling in mezzo ai difensori olandesi).

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Da Lecco all'Inter, sfiorando il Milan

Nato a Lecco da genitori albanesi, Vukaj inizia a giocare nella Cisanese, per poi passare alla Luciano Manara, due realtà di rilievo della zona. Nel 2018, dopo aver messo in mostra il suo talento in età molto precoce, accetta la proposta dell'Inter, che supera all'ultimo la concorrenza del Milan (favorito, inizialmente, proprio dal legame di partnership con la Luciano Manara). Attaccante esterno, destro di piede, ama partire dalla sinistra per poi accentrarsi e calciare o servire assist: dotato di un'ottima tecnica di base e di grande velocità, eccelle nel dribbling, tutto questo senza risparmiarsi in fase di non possesso. In nerazzurro ha già vinto tre scudetti nelle categorie U14 nel 2022, U15 nel 2023 e U18 lo scorso giugno, quando realizzò il rigore decisivo nella finale contro il Bologna. Il passo successivo è stata la promozione estiva nella Primavera di Bigica, con cui si è subito ritagliato un ruolo da protagonista con 4 reti in 13 presenze (10 da titolare) tra campionato e Youth League.

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I prossimi step

L'inizio di stagione di Vukaj è stato per certi versi sorprendente: nessuno, in casa Inter, aveva mai avuto dubbi sulle sue qualità tecniche, ma l'esordio in una categoria avrebbe potuto comprensibilmente creare qualche difficoltà. Vukaj, invece, non si è fatto intimorire e ha sfruttato nel migliore dei modi la fiducia concessagli da Bigica, tanto da diventare fin da subito un insostituibile della Primavera nerazzurra. Ragazzo serio e silenzioso, gran lavoratore, con le sue prestazioni si sta mettendo in luce anche agli occhi di numerosi osservatori italiani ed europei. L'Inter, dal canto suo, proverà ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita: il prossimo step, chissà quanto lontano, sarà l'esordio con l'U23. Un traguardo che, alla luce di quanto fatto fin qui, potrebbe essere molto più vicino di quanto si potesse pensare.