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Ma quali sono le reali condizioni fisiche di Piotr Zielinski? Se lo stanno chiedendo sia i tifosi dell'Inter che quelli della Polonia. Il centrocampista nerazzurro non si è allenato nei primi giorni di ritiro con la sua Nazionale, ma se prima si parlava di un semplice raffreddore, poi ha cominciato a circolare la voce di un problema al piede di difficile valutazione.

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Jan Urban, ct della Polonia, ha provato a fare il punto della situazione poco prima del calcio di inizio del match di Nations League contro la Romania: "Piotr Zielinski ha un infortunio. Eravamo fiduciosi che potesse recuperare per questa partita. Non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento, lui stesso era molto ottimista riguardo al suo recupero. Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane. Speriamo che sia disponibile per la prossima partita: ci contiamo, ma non possiamo dirlo con certezza assoluta".