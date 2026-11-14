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Fra i giocatori che torneranno a Milano rinfrancati dalla sosta nazionali c'è sicuramente Petar Sucic, autore di un gol con la maglia della sua Croazia nel match di prestigio contro l'Inghilterra. Come scrive Tuttosport, un messaggio anche per l'Inter e per Cristian Chivu in vista dei prossimi impegni:

Getty Images

"La Croazia giovedì sera ha perso 2-1 a Wembley, ma Petar Sucic, grazie al gol siglato all’Inghilterra - una zampata per il momentaneo pareggio - ha comunque mandato un messaggio - l’ennesimo - a Cristian Chivu. Dopo le lamentele pubbliche della precedente sosta contrapposte alla felicità esplicitata in questa, con la soddisfazione di aver giocato parecchio e di essere stato anche importante per l’Inter, l’ex Dinamo Zagabria è pronto dunque a sgomitare per meritarsi presenze e minutaggio di un certo tipo al termine della pausa riservata alle Nazionali. D’altronde i numeri non mentono. Delle nove partite disputate dai nerazzurri nel mese di ottobre, Sucic ne ha giocate cinque da titolare - contro Parma, Bologna, Venezia, Milan e Shakhtar Donetsk -, entrando poi anche nelle altre quattro".

"Sucic dovrà lavorare ancor più duramente e rispondere ancora una volta sul campo per trovare continuità in nerazzurro. In lotta col ventitreenne per un posto a centrocampo si aggiungerà l’inglese Curtis Jones, totalmente guarito dall’infortunio e desideroso di mostrare agli interisti e in Serie A quello di cui è capace. Si tratta, insomma, di una sana competizione in un reparto che conta anche l’intramontabile Henrikh Mkhitaryan e in cui solo Aleksandar Stankovic, per il momento, è out per una lesione subita nel corso degli allenamenti con la Serbia".

(Fonte: Tuttosport)