Dopo aver battuto la Croazia, l'Inghilterra è attesa dalla gara contro la Spagna. La gara, che si disputerà a Madrid, vale il primo posto nel proprio girone di Nations League. Alla vigilia della sfida, Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa e ha confermato il pieno recupero di Djed Spence che per precauzione aveva saltato la gara contro la Croazia.

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"Al momento rappresenta la sfida più difficile per le nazionali nel calcio mondiale, perché la Spagna sembra imbattibile. Hanno un'identità molto forte e una mentalità molto competitiva. Hanno vinto il Campionato Europeo, hanno vinto la Coppa del Mondo. Stiamo cercando di portarglielo via. Stiamo cercando di batterli e siamo pronti a farlo. Penso che ci troviamo in un ottimo momento per spingerci oltre i nostri limiti, per provare ciò che tante squadre hanno già tentato".

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Capitolo infortuni: "Innanzitutto la buona notizia è che abbiamo di nuovo tutti a disposizione. Ezri Konsa è tornato ed è disponibile. Anche Djed Spence è tornato ed è disponibile, quindi abbiamo piena scelta per la nostra linea difensiva a quattro. Penso che ci aspetta una partita emozionante. Entrambe le squadre vogliono dominare. Entrambe vogliono creare occasioni, quindi vedremo chi sarà il più fortunato alla fine".