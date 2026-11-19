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Hakan Calhanoglu si è ripreso la scena. Il centrocampista turco sembrava ad un passo dall’addio all’Inter nell’estate 2025, dopo la rottura con Lautaro e il corteggiamento serrato dei club turchi.

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Poi il cambio di rotta, come evidenziato dal Corriere dello Sport:

“Rimasto in nerazzurro e ricomposto il rapporto con il Toro, Calhanoglu si è ripreso la scena da assoluto protagonista, divenendo centrale anche nel nuovo corso targato Chivu. Proprio il tecnico rumeno, conquistato scudetto e Coppa Italia, ha blindato il centrocampista turco, silenziando sul nascere qualsiasi voce di nuova partenza in direzione Istanbul”.

Ora il turco vuole prolungare il suo matrimonio.

Inter-Calhanoglu, trattativa per il rinnovo

“Con il contratto in scadenza nel 2027, però, e con 33 anni da compiere il prossimo 8 febbraio, tutti hanno immaginato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione interista: un canto del cigno da celebrare, possibilmente, con altri successi, prima dell’addio. Invece, no: sia l’Inter sa Calhanoglu hanno il desiderio di allungare il proprio matrimonio. E se lo sono già detti, avviando, nel contempo, la trattativa per il rinnovo”.

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La condizione di Calhanoglu per il rinnovo

Inter, chi è l’erede di Calhanoglu?

“Il giocatore pare non avere più tutta questa voglia di trasferirsi in Turchia. Vero che ci sarebbe un ingaggio importante ad attenderlo. Ma all’Inter sta alla grande e Milano è ormai la città sua e pure della sua famiglia. E allora perché non proseguire? A patto, però, di essere accontentato da un contratto importante, adeguato al suo peso all’interno della squadra”.“Anche in casa nerazzurra ci sono stati una serie di ragionamenti. In particolare su chi, nel caso, avrebbe dovuto prendere il posto di Calhanoglu come faro del centrocampo. Adesso, il suo sostituto abituale è Zielinski, ormai perfettamente ambientato in cabina di regia, ma che è comunque un classe 1994, esattamente come il collega di reparto. Significa che, al di là del contratto in scadenza 2028, non può essere una soluzione per il futuro. In prospettiva, potrebbe esserlo il 21enne Stankovic, ma, finora, il suo ritorno alla Pinetina è stato tutt’altro che felice. Evidentemente non è ancora pronto: serve un ulteriore apprendistato”.

Perché l’Inter vuole rinnovare il contratto di Calhanoglu

Inter-Calhanoglu, i numeri del rinnovo

“Così, la conclusione delle riflessioni in viale Liberazione è stata: piuttosto che andare a caccia di un nuovo regista, con inevitabile e cospicuo esborso di milioni, tanto vale proseguire con Calhanoglu. Che, con un’attenta gestione dei suoi muscoli fragili, resta in ogni caso il miglior interprete del ruolo”.“il club nerazzurro ha avviato una sua politica per i rinnovi: quota fissa e garanzia più bassa, ma quota bonus più ricca e abbondante. A Calhanoglu e al suo entourage è stata già illustrata la situazione. C’è la disponibilità a riconoscergli un ingaggio non particolarmente distante da quello attuale, vale a dire 6,5 milioni. Tuttavia, per portare a casa l'intero “malloppo”, occorre che l’Inter conquisti trofei, che faccia strada in Champions e che lo stesso centrocampista giochi un adeguato numero di partite”.

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Il Corriere dello Sport chiosa:

“La partita è aperta. La volontà comune induce all’ottimismo. Per vedere spuntare la fumata bianca, però, occorrerà ancora attendere”.