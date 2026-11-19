Viene pubblicata una chat tra l'ex portiere e l'ex ds: nel corso di essa, Viviano avverte il dirigente di come Pio, a detta sua, sia il più forte degli Esposito
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Periodo super per Pio Esposito: prima della sosta i gol contro Feyenoord e Como, poi i due gol contro la Francia a San Siro e quello col Belgio domenica sera.
A Cronache di Spogliatoio si parla proprio dell'ottimo stato di forma del centravanti dell'Inter e della Nazionale, con Emiliano Viviano che ha deciso di mostrare un retroscena.
Viene infatti pubblicata una chat tra l'ex portiere e l'ex ds dell'Inter Piero Ausilio: nel corso di essa, Viviano avverte il dirigente di come Pio, a detta sua, sia il più forte dei fratelli Esposito, con Ausilio che conferma. Il tutto datato 10 dicembre 2023.
Ecco la chat:
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