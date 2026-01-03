"Il laterale portoghese, che ha chiesto la cessione e spinge per tornare in Italia. Dall'Arabia, infatti, nelle scorse ore hanno aperto la porta alla formula più gradita al duo Marotta-Ausilio per riportare Joao Cancelo a Milano, ovvero quella del prestito secco col 70% dell'ingaggio da qui a giugno (9 milioni) a carico della società saudita. E allora avanti tutta per l'avventura interista 2.0 del terzino lusitano, che aveva già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2018/19. Anche quella volta - fatalità del destino - in prestito".