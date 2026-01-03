Prosegue la trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo, in uscita dalla squadra allenata da Simone Inzaghi. L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto della situazione
calciomercato
Inter-Cancelo, 70% ingaggio a carico dell’Al Hilal. E l’indennizzo sarà il cartellino di…
"Il laterale portoghese, che ha chiesto la cessione e spinge per tornare in Italia. Dall'Arabia, infatti, nelle scorse ore hanno aperto la porta alla formula più gradita al duo Marotta-Ausilio per riportare Joao Cancelo a Milano, ovvero quella del prestito secco col 70% dell'ingaggio da qui a giugno (9 milioni) a carico della società saudita. E allora avanti tutta per l'avventura interista 2.0 del terzino lusitano, che aveva già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2018/19. Anche quella volta - fatalità del destino - in prestito".
"L'agente Jorge Mendes sta tessendo la trama di un affare che potrebbe prevedere come indennizzo per l'Al Hilal il passaggio alla corte di Simone Inzaghi di uno dei pupilli prediletti del tecnico piacentino: quel Francesco Acerbi già Francesco Acerbi già corteggiato in estate dalla società saudita e che potrebbe così tornare alle dipendenze di Inzaghi per la terza volta in carriera dopo le brillanti avventure insieme con con Lazio e Inter".
(Fonte: Il Giornale)
