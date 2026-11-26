Carlos Augusto ha appena lasciato la sede dell'Inter, dove ha posto la propria firma sul rinnovo di contratto
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiCarlos Augusto ha appena lasciato la sede dell'Inter, dove ha posto la propria firma sul rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2031. A breve, il club annuncerà il tutto tramite un comunicato ufficiale.
Nel frattempo, però, all'uscita dalla sede della società in Viale della Liberazione, il calciatore brasiliano ha rilasciato le prime dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di FCInter1908.it:
"Sono contento, aspettavo da tanto (questo rinnovo, ndr). Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile. Grazie".
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