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Tra le buone notizie di ieri, forse la migliore è il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Il capitano ha messo il sigillo sulla vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda, tornando a ruggire come gli mancava da tempo. TuttoSport in edicola stamattina si sofferma sul gol e sull'atteggiamento dell'argentino:

Getty Images

"Il boato è stato come un tuono dopo l’apparizione della divinità olimpica: Giove Lauti schianta lo Stoccarda con un fulmine e il popolo interista risponde tirando fuori l’aria dai polmoni più carico di prima.

Perché che il capitano argentino sia qualcosa di più di un giocatore come tutti gli altri nella rosa lo dice la storia recente dei nerazzurri. Con la fascia giallo fluorescente al braccio e dopo essere andato anche vicino al raddoppio nel secondo dei quattro minuti di recupero, Lautaro è uscito dal campo che sembrava pronto ad andare a conquistare anche l’Everest. Con un Lautaro di nuovo in palla, l’Inter fa ancora più paura".