Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Gustavo Varela

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Anche Beppe Marotta lo ha ammesso: l'Inter segue con attenzione Gustavo Varela. Non è l'unica squadra di Serie A, men che meno d'Europa, sulle tracce dell'attaccante del Monza. Per questo motivo, considerando l'interesse concreto dei nerazzurri, non si può escludere al momento nessun tipo di eventualità. Ne parla Fabrizio Romano, chiarendo cosa sta accadendo intorno al ragazzo:

"Gustavo Varela è la stella più inaspettata di questo inizio di stagione in Serie A, una perla scovata dal Monza per poco più di 2 milioni di euro e oggi nella lista dei top club dopo i suoi gol no-stop in questi primi tre mesi di stagione. Ma riveliamo prima un dettaglio: il Benfica non avrà alcuna clausola di riacquisto, non può riportare indietro Varela in forma automatica. Il club portoghese ha una clausola per l’incasso del 20% sulla futura plusvalenza in caso di cessione, e una clausola di matching rights, ovvero può pareggiare le offerte di altri club. Ma l’ultima parola spetterà comunque al giocatore: il Benfica non ha un potere ‘totale’ sull’operazione".

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