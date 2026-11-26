L'attaccante ha scalato posizioni sul taccuino di Dario Baccin: in Brianza hanno già fissato il prezzo
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Gustavo Varela
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"Gustavo Varela è la stella più inaspettata di questo inizio di stagione in Serie A, una perla scovata dal Monza per poco più di 2 milioni di euro e oggi nella lista dei top club dopo i suoi gol no-stop in questi primi tre mesi di stagione. Ma riveliamo prima un dettaglio: il Benfica non avrà alcuna clausola di riacquisto, non può riportare indietro Varela in forma automatica. Il club portoghese ha una clausola per l’incasso del 20% sulla futura plusvalenza in caso di cessione, e una clausola di matching rights, ovvero può pareggiare le offerte di altri club. Ma l’ultima parola spetterà comunque al giocatore: il Benfica non ha un potere ‘totale’ sull’operazione".
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