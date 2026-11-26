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L'Inter ha schiantato lo Stoccarda ieri a San Siro, facendo emergere alla lunga il gap tecnico nella gara in cui servivano risposte. Sono arrivate, soprattutto dal punto di vista caratteriale, riportando la concentrazione adeguata almeno per grandi frangenti. Anche in Germania hanno apprezzato la prestazione della squadra nerazzurra, come riporta Süddeutsche Zeitung:

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"Non male come panchina, tra l'altro, anche se l'argentino Martinez, rientrato dall'infortunio, ha subito rappresentato una formidabile sfida mentale per il suo allenatore Cristian Chivu. Lautaro Martínez, Marcus Thuram e il sorprendentemente robusto Pio Esposito, un ventunenne, formano uno squisito triangolo magico, come si direbbe a Stoccarda. Con la piccola, seppur piacevole, difficoltà che è improbabile che possano essere schierati insieme nella stessa formazione titolare con la stessa efficacia di Elber, Bobic e Balakov dello Stoccarda".

"Non è certo una vergogna affrontare una squadra di livello internazionale con un persistente svantaggio di 0-2, ma la lezione delle ultime settimane è chiara. Lo Stoccarda, solitamente così offensivo, ha bisogno di segnare più gol", scrivono in Germania.