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Non solo acquisti e cessioni: il mercato dell'Inter passa anche dai rinnovi di contratto dei calciatori già in rosa. Dopo aver ufficializzato quello di Bisseck ed essere vicinissimi alla fumata bianca per Esposito, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere la questione relativa a Carlos Augusto. Così scrive il Corriere dello Sport: "Quelli di Bisseck e quello ormai definito di Pio Esposito erano soltanto l'inizio. In tema di rinnovi contrattuali l'Inter non ha intenzione di fermarsi e adesso i dirigenti di Viale Liberazione vogliono provare l'accelerata su Carlos Augusto, una pedina ritenuta preziosa da Chivu anche in termini di affidabilità come vice Bastoni. L'incontro tra le parti avverrà a stretto giro, forse già questa settimana".

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"L'Inter ci tiene particolarmente, soprattutto in una fase in cui si fa la conta degli esterni in attesa di colmare il vuoto lasciato sulla destra da Dumfries. L'incontro dunque sarà l'occasione per abbozzare il prolungamento del matrimonio con l'esterno brasiliano, che potrebbe dire di sì a circa 3 milioni all'anno (le richieste iniziali erano leggermente superiori) per continuare la sua esperienza a Milano. Il contratto di Carlos Augusto scade a giugno 2028, ma l'Inter vorrebbe chiudere la pratica anzitempo anche per dare certezze ulteriori al progetto tecnico con un calciatore nel pieno della sua carriera (27 anni) a livello professionale".

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"Nonostante il braccetto sinistro titolare sia Bastoni, Chivu vede l'ex Monza come una pedina fondamentale per gli equilibri tattici e nella passata stagione ha puntato molto sulla sua duttilità, spingendo sulla trasformazione del suo ruolo rispetto al passato da esterno offensivo puro. Proprio alla luce del suo rendimento, Carlos Augusto vuole determinate garanzie avendo dato il meglio su tutta la corsia sinistra, anche come vice Dimarco, e sognando per la propria carriera di fare un salto di qualità ulteriore".