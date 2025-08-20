Sono ore cruciali per il mercato dell'Inter: alla fine della sessione estiva mancano meno di due settimane e i nerazzurri valutano due colpi

Sono ore cruciali per il mercato dell'Inter: alla fine della sessione estiva mancano meno di due settimane e, dopo lo stop alla trattativa Lookman, i nerazzurri valutano due colpi (uno a centrocampo e uno in difesa) per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

E, in tal senso, emerge un nome tutto nuovo: secondo quanto risulta a FCInter1908. infatti, ai dirigenti di Viale della Liberazione avrebbero proposto il nome di Sofyan Amrabat, centrocampista ex Fiorentina e oggi al Fenerbahce. Un calciatore dinamico, intelligente tatticamente e in grado di ben figurare sia in fase di possesso che di non possesso.